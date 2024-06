Anne Rei EM-i kommentaar: Poola lahkub turniirilt pea püsti

Kohtumine lõppes küll 1:1, kuid võitjana väljus sellest Poola, kes sai turniirilt kirja punkti ja värava. Prantsusmaa peab ennast veel nüüd raskemates vastasseisudes tõestama, et nad väärivad sel turniiril edasi minemist. Prantslased on ennegi suurturniiridel veidi hiilivalt alustanud ning lõpuks end tõestanud – loodame, et see juhtub ka sel korral, sest meeskonna potentsiaal on ülisuur. Loodame, et nad oma potentsiaali ka sel turniiril realiseerivad, sest minu jaoks väärivad nad kohta vähemalt poolfinaalis.