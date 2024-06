EM-il on õhus skandaal? „Mängu tulemus on juba ette kokku lepitud“

Kõigil eelpool mainitud neljal meeskonnal on kolmanda vooru eel tabelis kolm punkti. Viimastes mängudes lähevad kolmapäeval Eesti aja järgi kell 19.00 vastamisi Rumeenia ja Slovakkia ning Belgia ja Ukraina.

Enim pakub kõneainet Slovakkia ja Rumeenia vaheline vastasseis, kus mõlemale meeskonnale piisab kaheksandikfinaali pääsemiseks viigist, kuna sõltumata teise mängu tulemusest lõpetaksid mõlemad koondised sel juhul grupi kolme parema seas.

Seetõttu on kohtumise eel paisatud õhku spekulatsioonid, et koondised on juba avavile eel lõpptulemuse kokku leppinud.

Endine Rumeenia koondise mängija Danut Lupu on samuti veendunud, et mäng lõppeb viigilise skooriga. „Tulemus on juba ette kokku lepitud. Oleks kahju, kui üks meeskond peaks koju sõitma. Milleks riskida?“ sedastas ta kodumaa meediale.

Rumeenia koondise ründaja Valentin Mihaila lükkas aga taolised spekulatsioonid ümber, kinnitades, et tema koondis mängib kolmapäeval võidu nimel. „Me ei saa mänguks valmistuda teadmises, et mängime viiki. Me peame minema väljakule mentaliteediga, et suudame võita. Usun, et saame sellega hakkama,“ sõnas ta.