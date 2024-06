Pisikese Akseli lugu: suur jalgpallifänn, kelle unistust palli mängida takistab raske haigus

FCI Levadia soovib pakkuda kodumaa ühiskonnale, klubi kogukonnale ja Eesti jalgpalliinimestele positiivsust, rõõmu ja head energiat. Klubi usub, et jalgpallil on võime liita inimesi, mistõttu põhineb meie tegevus soovil jagada head energiat laiemalt.

Viimastel aastatel on kahjuks mitu pikaajalist noort fänni lahkunud klubi kogukonnast raske haiguse tõttu. Need kaotused on meile väga valusad, mistõttu on laste võitlemine raskete haigustega kogu klubile eriti südamelähedane. Meie fännid on meie jaoks palju enamat kui lihtsalt pealtvaatajad – nad on meie pere, meie toetajad ja inspiratsioon.

FCI Levadia kogukonnajuht Lauri Välja: „Kutsun kõiki inimesi kohtumisele, et teha koos head ja koguda võimalikult suur summa annetuseks heategevusfondile. Olen kindel, et tuleb suurejooneline ja atmosfäärne kogupereüritus, kuhu on oodatud absoluutselt kõik. Saa osa heategevuslikust jalgpallikohtumisest, kus aitame üheskoos Eesti lapsi. Kohtume 4. juulil A. Le Coq Arenal!“

Eesootav mäng on suurepärane võimalus ühendada jõud ja tulla kokku ühise eesmärgi nimel. See on rohkem kui lihtsalt jalgpallimäng – see on ühtsuse ja hoolivuse väljendus, mis tuletab meelde toetada üksteist raskel ajal. Kutsume kõiki osalema, et saaksime üheskoos panustada maailma paremaks muutmisele. Tule 4. juulil 101. Tallinna derbile ja näita, kui ühtehoidev on Eesti kogukond ja kui palju suudame koos saavutada.

Heategevusfond Minu Unistuste Päev aitab raskelt ja krooniliselt haigetel lastel täita nende unistusi. Ka väikse unistuse täitmine võib lapsele süstida lisaenergiat ja motivatsiooni haigusest paranemiseks.

„Meie fond tegutseb juba 13 aastat. Tegeleme lastega nii haiglas kui ka väljaspool seda, et kinkida neile rõõmu, usku, lootust ja tuua tavalisse päeva erilisust ja päikest,“ sõnas Minu Unistuste Päeva tegevjuht Margarita Ingel.