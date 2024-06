Madridi Reali kapten jätab klubiga hüvasti

34-aastane Nacho on Madridi Reali värve kandnud pea terve oma elu, liitudes juba 10 aastaselt klubi noorteakadeemiaga. Klubi esindusmeeskonnas tegi hispaanlane debüüdi 2012. aastal. Pikkades aastate jooksul esindas ta Madridi Reali värve 364 ametlikus kohtumises.

Juuni alguses sai Nachost üks viiest Madridi mängijast, kes on klubiga võitnud rekordilised kuus Meistrite liiga tiitlit. Lisaks Euroopa ihaldusväärsematele autasudele võitis hispaanlane Madridi särgis neli La Liga tiitlit, kaks Hispaania karikat, viis klubide maailmameistrivõistluste esikohta, neli Euroopa superkarikat ja viis Hispaania superkarikat.

„Olen selle otsuse üle mõelnud mitu kuud. Mul on tekkinud mitmeid kahtlusi, kuid nüüd soovin teile öelda, et võtan koos perega ette uue väljakutse, mis jääb mulle viimaseks. Praegu on selleks ideaalne aeg,“ kommenteeris Nacho klubist lahkumist.