Selgus neidude U17 koondise koosseis koduseks Balti turniiriks

Fääri saartega on Eesti läinud ajaloos vastamisi neljal korral: kahel korral on tunnistatud vastase paremust, kord on mängitud viiki ning viimane omavaheline kohtumine 2017. aastal lõppes eestlaste 1:0 võiduga. Läti ja Leedu on eestlastele tuttavamad vastased: nendega on kohtutud vastavalt 25 ja 21 korda. Kui leedukatega kohtumiste võiduprotsent on vastase poole kaldu, siis nii Läti kui Eesti on mõlemad omavahelistest kohtumistest noppinud 11 võitu.