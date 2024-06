Norra suusatäht võitles deemonitega: ma ei mõelnud sellele, et peaksin rohkem kaloreid tarbima

Norralanna paljastas kodumaa meediale, et teda kimbutasid möödunud hooajaks ette valmistades tõsised toitumishäired. See kõik pani omakorda suure põntsu tervele talvele.

„Soovisin liiga innukalt järgmist sammu astuda ja veelgi paremaks saada. Kiirustasin. Ma jäin liiga kõhnaks ja sõin liiga vähe. Ma tegin igasuguseid imelikke asju, minust sai justkui masin, mis lihtsalt töötas omasoodu edasi,“ tunnistas ta. „Alles mõned kuud hiljem tundsin, et olen midagi valesti teinud. Kuid selleks hetkeks oli kõik juba liiga kaua kestnud.“

Koondise treener Sjur Ole Svarstad tõdes, et nii tema kui teised juhendajad oleks pidanud Kalvå treeningutel tempot maha võtma. Suusataja ise võtab kogu vastutuse aga enda peale. „Olin nii innukas ja ei mõelnud sellele, et peaksin rohkem kaloreid tarbima. See polnud tahtlik. Langesin lõksu ja ei saanud enam ree peale tagasi,’“ lisas ta.