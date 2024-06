Curro Torrese EM-i kommentaar: uue treeneri ja mängijatega Hispaania suudab tulemust teha

Hispaania läks kohtumist 13. minutil Ferran Torrese väravast juhtima. Minu arvates suutis Hispaania esimesel poolajal paremini oma esitust kontrolli all hoida tänu värava löömisele. Hiljem kohtumise teisel poolajal võis oodata Albaania aktiviseerumist, sest nad vajasid võitu ja on selge, et sellises olukorras rünnatakse julgemalt. Hispaanial ei õnnestunud teist väravat lüüa, mis oleks olukorda rahustanud.

Albaanial oli kaks või kolm võimalust seis viigistada, aga mulle tundub, et üldiselt oli mäng kontrolli all. Selles kohtumises oli palju uusi mängijaid, sisuliselt täiesti uus meeskond võrreldes eelmise mänguga ja nad said hästi hakkama. Arvestades kohtumise kulgu, olid need positiivsed muudatused.

Mulle tundub, et Hispaania näitas, et nad on noor meeskond uue treeneri ja uue põlvkonna mängijatega, kes suudavad tulemust teha. Kolm võitu kolmest mängust räägivad enda eest. Enda värava puutumatuna hoidmine on ülimalt oluline, eriti mängus, kus minuteid said mängijad, kes siiani pole saanud nii palju võimalusi Hispaania eest võidelda. Minu arust on oluline, et mängijad, kes olid kaks kohtumist järjest mänginud, said puhata ja teised võimaluse oma kvaliteeti näidata. Hispaania on nende kohtumistega näidanud, et ollakse meeskond, kellega peab arvestama Euroopa meistrivõistlustel.

Loomulikult meeldiks mulle, kui Hispaania võidaks turniiri, sest Hispaania on mu kodumaa. Kui mõelda teiste riikida peale, mis pole Hispaania, siis kuna olen Saksamaal sündinud, on mul nende vastu suur austus ja kui Hispaania ei peaks võitma, siis meeldiks mulle, kui Saksamaa oleks riik, kellele see tiitel läheks.