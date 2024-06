Latvala sõnul pole Ogier’ seisund kuigi tõsine, kuid Poolas startimine on suure küsimärgi all

„Tean vaid nii palju, et toimus kokkupõrge teise autoga, peale mida viidi ta haiglasse kontrolli. Aga selles pole midagi alarmeerivat. Ma ei saa öelda midagi täpsemat. Sebastien on endiselt arstide hoole all,“ ütles Latvala Iltalehti vahendusel.

Toyotal on Ogier’ eemale jäämise korral ka varuplaan varrukast võtta, kuid soomlasest tiimijuht ei soovinud rohkem kaarte avada: „Meil on mõned ideed, kuid muutujaid on palju, mistõttu ma ei saa nende kohta midagi enamat praegu öelda.“