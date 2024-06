Leemet Böckler pikendas Kalev/Cramoga lepingut

„Otsustasin Kalevis jätkata, sest näen tulevikku silmas pidades, et siin on kõige parem hetkel mängijana edasi areneda. Eelmise aastaga tundsin edasiminekut ja tahan selle pealt edasi ehitada. Siin jätkamisele aitas kõvasti kaasa Heiko jäämine - tean milline treener mul on ning millised on tema nõudmised. Arvan, et enesearengule mõjuvad katsumused alati hästi ja lõpuks teeb see mind paremaks. Samuti teevad head meeskonnakaaslased selle teekonna lõbusamaks ja huvitavaks. Eelmise aasta tiimi vaim ja olemus oli mu noores karjääris parimaid, millest osa olen saanud,“ kommenteeris Böckler pressiteate vahendusel.