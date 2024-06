BLOGI | Inglismaa, Sloveenia, Taani ja Serbia jätsid väravad löömata. Edasi pääses kolm paremat

Inglismaa võitis alagrupi viie punktiga. Taani oli kolmega teine ja Sloveenia kolmega kolmas. Kõik kolm pääsesid ka play-off’i. Kahe punkti peale jäänud Serbia sõidab koju.

Alagrupi võitnud Inglismaa läheb nüüd kaheksandikfinaalis vastamisi Hollandi või E-alagrupi kolmandaga. E-alagrupis on enne viimast vooru nii Rumeenia, Belgia, Slovakkia ja Ukraina võrdselt kolme punkti peal.

Alagrupis teiseks tulnud Taani läheb kaheksandikfinaalis vastamisi Saksamaaga. Sloveenia kohtub aga Portugali või E-alagrupi võitjaga.

Õhtuste mängudega sai ka ametlikult selgeks, et B-alagrupis kolmandaks jäänud Horvaatia turniir on lõppenud.

Otseblogi:

Ainsana on seni grupist edasipääsu taganud Inglismaa, kellel on koos neli punkti. Vaatamata sellele ei ole Inglismaa suutnud seni muljet avaldada ja kodumaises meedias on saadud palju kriitikat. Eriti ollakse rahulolematud peatreener Garteh Southgate’i otsusega mängitada keskväljal Liverpooli äärekaitsjat Trent Alexander-Arnoldit. Seni on eksperiment ebaõnnestunud ja kuuldavasti tõmmatakse sellele plaanile nüüd pidurit ja algkoosseisu edutatakse Londoni Chelsea mängija Conor Gallagher.

Samas nõutakse Inglismaa meedias ka teisi muudatusi. Inglaste kapten Harry Kane ei ole seni olnud parimas hoos ja vastaste kaitsjate pressimises on ta jäänud pehmeks. Samas on raske uskuda, et Kane jääks pingile. Ründaja puhul on räägitud ka pisivigastusest, kuid Southgate on Kane’i alati usaldanud ja teeb seda ilmselt ka edaspidi. Samas ootab pingil Chelseas hea hooaja teinud Cole Palmer, kes suudaks vastaste kaitsjatele palju peavalu valmistada. Jätkuval ei ole Southgate suutnud korralikku rolli leida ka Premier League’i lõppenud hooaja parimale mängijale Phil Fodenile.

Inglismaa vastaseks olev Sloveenia tuleb ka väljakule kindlasti näljaselt, kuna kahe kohtumisega on neil koos kaks punkti ja reaalne võimalus püüda edasipääsu.