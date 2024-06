OTSEBLOGI | Kas maskis Mbappé lööb Poola väravavõrgud puruks? Austria asus Hollandi vastu juhtima

D-alagrupis on enne viimast vooru nii Prantsusmaal kui ka Hollandil neli punkti. Austrial on kolm ja Poolal null punkti.

Prantsusmaa ja Holland on praeguseks taganud endale ka pääsu play-off’i. Siiski käib veel aga heitlus esimese koha nimel. Väravate vahe soosib praegu Hollandit. Mõlemad on ühega plussis, kuid Holland on löönud kaks ja Prantsusmaa ühe värava.

Alagrupi võit on aga eraldi väärtus, kuna grupi võitja läheb play-off’i nö alumisse poolde, mis on kõikide eelduste kohaselt nõrgem. Seal on praegu ees ootamas Itaalia ja Šveits. D-alagrupi teisel tuleb aga hakata mängima tabeli ülemises pooles, kus on teiste seas juba ees ootamas Hispaania, Saksamaa ja Portugal.