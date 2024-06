Mis on saanud Jüri Vipsist? USA telekanal päris eestlaselt kuulujuttude kohta

Läinud nädalavahetusel Laguna Secas toimunud etapi treeningute ajal uuris NBC Sports Vipsilt tema tulevikuplaanide kohta. Levivat kuuldused, et eestlasel on lootust selle hooaja lõpupoole veel IndyCaris starti pääseda.

„Töötame selle nimel,“ ütles Vips. „Tiimi poolt on soov selleks kindlasti olemas. Meil on ka neljanda auto varumootor olemas, millega Takuma Sato sõitis Indianapolis 500-t (IndyCari egiiidi all peetav Indianapolise 500 miili sõit - G.L.). Mitmed tükid peavad paika loksuma, et see teoks saaks, aga me tegutseme selle nimel.“