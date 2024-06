Martin Vetkali EM-i kommentaar: mul on kahju keskväljakuningas Modrićist

Enne mängu tabeliseisu vaadates oli teada, et tuleb tasavägine mäng, kus kaalul on edasipääs kaheksandikfinaali. Meeskonnad alustavad kinnisena ja kui kumbki meeskond lööb esimese värava, siis läheb mäng lahtisemaks. Mina enne mängu 1:1 viiki ei pakkunud, kuid arvasin, et see mäng võib lõppeda viigiga.

Kui sa tuled suurturniirile valitseva Euroopa meistrina mängima, siis sul on mõningane väline surve. Kui vaadata Itaalia koosseisu ja tervet tiimi, siis mängijad on kõrgel tasemel ning väga headest klubidest. Kuigi Horvaatia mängis samuti edasipääsule, siis Hispaania ja Itaalia on koosseisude ja riikide võimsuse poolest niivõrd suured ja tugevad, et nemad pidid oma edasipääsu eesmärgi täitma.

Horvaatia läks kohtumist juhtima Luka Modrići väravast, kellest sai vanim EM-il värava löönud mängija. Ma ütleksin, et ta on keskväljakuningas. Mängida tema vanuse juures niivõrd kõrge taseme ja intensiivsusega… mul ei jagu tema kirjeldamiseks sõnu. Ta on Horvaatia keskväljamootor ning tema jalgpalliintelligents on midagi erakordset.

Olles ise elanud neli aastat Itaalias, siis ma tean, et viimase minuti emotsioon viib seal emotsiooni lakke. Kõik itaallased on tulvil adrenaliinist, mis annab neile edasiseks lisajõudu. Ma arvan, et nad lähevad järgmisele mängule väga häälestatult ning ennustan, et nad jõuavad turniiril vähemalt poolfinaali.