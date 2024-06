Delfi Rally Estoniale registreerus 51 võistluspaari. ERC sarja tippudele pakuvad konkurentsi Virves, Linnamäe ja teised

Võistlejate registreerimine 5.- 6. juulini toimuvale Terminal autoralli Eesti meistrivõistlustele, Estonian Junior Challenge neljandale etapile ja Delfi Rally Estonia karikavõistlusele (Trophy) lõpeb teisipäeval, 25.juunil. Tänaseks on juba teada, et Delfi Rally Estonia karikavõistluse raames on starti tulemas ka Ott Tänak ja Martin Järveoja.

Delfi Rally Estonia direktor Urmo Aava: „Väga hea meel on tõdeda, et Delfi Rally Estoniale on registreerunud lausa 51 võistluspaari, mille hulgas üle kahekümne Rally2 auto. Kui panime tänavuse Delfi Rally Estonia plaane algselt paika siis üks soovidest oli, et Eesti poole pealt oleks tugev stardinimekiri, kus igas klassis võidu eest tugevalt heitlemas ka eestlased ja see soov on nüüd täitunud. See peaks motiveerima ka Eesti rallifänne, et tulla rajaäärde kaasa elama, võtta lipud kaasa ja nii omadele jõudu juurde anda. See viimane 0,1 sekundit võib just sealt tulla nii, et fännide panust ei saa kuidagi alahinnata.“

ERC tippudele on koduteedel tugevat konkurentsi pakkumas mitmed Eesti võistluspaarid

ERC hooaja punktiarvestuse TOP8 on Delfi Rally Estonia stardis koguni kuus võistluspaari, eesotsas EM-liidrite Mathieu Franceschi / Andy Malfoy (Škoda Fabia RS Rally2). Kui prantslastel varasem kogemus Lõuna-Eesti teedelt puudub, siis valitsevad Euroopa meistrid Hayden Paddon / John Kennard (Hyundai i20 N Rally2) võistlesid viimati Rally Estonial aastal 2022. Viimaste aastate kogemus kiiretelt Lõuna-Eesti teedelt on olemas ka ERC sarja hetke kuuendal mehel ja kahekordsel Rally Estonia võitjal Mads Østbergil (Citroën C3 Rally2), kes oli siin stardis viimati 2021.