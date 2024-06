X-Mängude võitja teeb Läti rallil WRC sarja debüüdi

„Olen sellest juba mõnda aega mõelnud,“ rääkis ta DirtFishile. „Euroopas võistlemine on ilmselgelt midagi muud kui see, millega harjunud olen. Läti on hea ralli. Kuna see on WRC sarjas uus, teeb see mänguvälja veidi võrdsemaks. Selles piirkonnas on nii palju häid sõitjaid. Isegi nende kohalikud meistrivõistlused on väga kõvad.“