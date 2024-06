ZAHOVAIKO ANALÜÜS | Paljud arvasid, et hollandlaste mäng prantslastega oli igav. Mina nii ei ütleks

D-alagrupi viimane voor on põnev ja intrigeeriv. Poola on teatavasti mängust väljas ja end juba ühe jalaga Berliin-Varssavi ekspressrongile sisse seadmas. Prantsusmaal ja Hollandil on neli punkti, aga Austria oma 3 punktiga võib veel kaarte segada. D-alagrupi viimases voorus kohtuvad omavahel Holland - Austria ja Prantsusmaa - Poola. Keskendume oma mängueelses analüüsis just Holland - Austria vastasseisule ja üksnes Hollandile.