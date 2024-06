Raske trauma saanud Ungari jalgpallurile tehti edukas näooperatsioon

Täna õhtul teatas Ungari jalgpalliliit, et Vargat opereeriti esmaspäeval Stuttgardi kohalikus haiglas.

Alaliit andis X-is teada, et operatsioon õnnestus ning arstide hinnangul kulges see tüsistusteta. Lisaks anti teada, et Varga võib haiglast välja pääseda juba kolmapäeval.