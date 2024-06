Jalgpalli EM-il särava Gruusia väravavahi eest pakuti 41 miljonit eurot

Ka Newcastle on väidetavalt Mamardašvili ostmiseks juba Valenciale pakkumise teinud. Inglased on valmis andeka väravavahi eest välja käima 41 miljonit eurot. See on muljetavaldav summa, sest praegu olevat vaid nelja väravavahi hind sellest kõrgem. Need on portugallane Diogo Costa (Porto), itaallane Gianluigi Donnarumma (PSG), Maignan (Milan) ja belglane Thibaut Courtois (Madridi Real).