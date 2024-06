Saksamaa võib EMi kaheksandikfinaalis vajada uut keskkaitsepaari

Völler ütles ajalehele Bild, et Rüdiger jookseb nüüd ajaga võidu. „See ei tundu olevat nii dramaatiline, kuid tal võib olla raske juba laupäeval mängida,“ sõnas spordidirektor.

Tahi asendaja on Dortmundi Borussia kaitsja Nico Schlotterbeck, kes sai juba Šveitsi vastu pool tundi mängida. Rüdigeri võimalik asendaja on Waldemar Anton (VfB Stuttgart), kellel on siiani kirjas vaid kaks koondisemängu ja kes tegi debüüdi alles tänavu märtsis.