Ogier: Läti ralli ei kuulunud minu plaanidesse, kuid MM-sarja seis avas võimaluse

Toyota WRC-tiim andis esmaspäeval teada, et Läti MM-rallil saadetakse starti neli autot. Lisaks põhisõitjateks olevatele Elfyn Evansile ja Takamoto Katsutale on stardijoonele tulemas ka valitsev maailmameister Kalle Rovanperä ja Ogier.

Ka tänavusel hooajal vaid poole koormusega osalev Ogier on siiani kaasa teinud neljal etapil ning on saavutanud kaks võitu ja kaks teist kohta.

Kuigi prantslane on kaks rallit vahele jätnud, on ta MM-sarja kokkuvõttes ikkagi neljas. Vahe liidri Thierry Neuville’iga (Hyundai) pole lootuselt suur ehk vaid 30 punkti.

Ogier võistleb eeloleval nädalavahetusel Poolas kiirel kruusarallil. Pärast seda võistlust pidi ta minema suvepuhkusele.

„Läti ei kuulunud algselt minu plaanidesse, kuid see võimalus avanes, kui koos meeskonnaga analüüsisime olukorda nii tootjate kui ka sõitjate MM-sarjas,“ selgitas Ogier, vahendab Rallit.fi.. „Meeskond tahtis, et sõidaksin rohkem võistlusi ja võtsin selle pakkumise meeleldi vastu. Tahan meeskonnale tagasi anda ja neid tänada, et nad andsid mulle võimaluse jätkata nendega sõitmist nii, nagu olen viimased kolm aastat teinud.“

Ogier otsus tõstatab ühtlasi küsimuse: kas kaheksakordne maailmameister üritab võidelda veel ühe MM-tiitli eest?

Kui Ogier suudab nii Poolas kui Lätis suurepäraseid tulemusi näidati, võib ta MM-sarja tipule veelgi lähemale jõuda. Prantslase trumbiks on see, et tal on Poolas parem stardipositsioon kui esikolmikul: Neuville’il, Ott Tänakul ja Evansil.

Teist kohta jagavatest Tänakust ja Evansist jääb Ogier maha vaid kaheksa punktiga.

„Olen nautinud seda hooaega ja meie tugevaid esitusi. Olen endiselt konkurent ja tahan anda endast parima, et aidata oma meeskonnal MM-lahingus pinget hoida. Lisaks olen alati põnevil uute rallide avastamisest. Igaüks vajab Läti ralli jaoks uut legendi. Olen oma karjääri jooksul sellistes olukordades tavaliselt hästi hakkama saanud, nii et see on ka hea põhjus sinna minna,“ lisas Ogier.

Samuti kinnitas Toyota meeskond esmaspäeval, et Sami Pajari Rally1 masina debüüti Lätis veel ei toimu. Selle võimaluse saab Pajari augusti alguses Soome MM-rallil.