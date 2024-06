Markus Jürgensoni EM-i kommentaar: ungarlaste peatreener kirjutas jalgpalliõpikusse ühe eeskujuliku peatüki

Kohtumine Ungari ja Šotimaa vahel oli hästi tugevalt mõjutatud sellest teadmisest, et on vaja võita ja mingil juhul ei tohi lasta endale väravat lüüa. Pärast esimest poolaega olid löögid raamidesse Ungari kasuks 1:0 ja Expected Goals (oodatavad väravad) nätas 0,23 Ungarile ja 0 Šotimaale. See näitas ka selle mängu iseloomu ära. See oli väljakul hästi ettevaatlik, aga terve staadion oli pingest paks.