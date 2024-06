Karl Jakob Hein pikendas Londoni Arsenaliga lepingut

Hein on viimastel hooaegadel olnud Arsenali kolmandaks väravavahiks ning seega on tema mänguaeg jäänud napiks. Lõppenud hooajal ei saanud ta meeste konkurentsis kirja ühtegi klubimängu ja eelneval hooajal jäi saldosse üks karikamäng.

Viimasel ajal on Hein andnud mõista, et ta pikendab Arsenaliga lepingut olukorras, kus tal on võimalus minna laenule ja teenida nii mänguaega. 2021/22 hooajal liitus Hein hooaja teiseks pooleks Inglismaa esiliigas mänginud Readinguga ning eestlane tõusis seal kiiresti esinumbriks. Vigastuse tõttu jäi mängude arv tal siiski viie peale.

„Mul on väga hea meel, et pikendasin Arsenaliga lepingut ning saan jätkata seda imelist teekonda, mis algas juba kuus aastat tagasi,“ sõnas 2018. aastal Londoni tiimiga liitunud Hein klubi pressiteate vahendusel. „Loodetavasti toob tulevik veel paremaid mälestusi ja suuremat edu kogu klubile.“

„Mul on väga hea meel, et Karl jätkab oma arengut Arsenali mängijana. Ta on väga põnev mängija ja tiimis populaarne liige,“ lisas omalt poolt Arsenali spordidirektor Edu. „Ootame huviga tema järgmist arengufaasi.“

Kiidusõnadega ei olnud kitsi ka esindusmeeskonna peatreener Mikel Arteta. „Karl on avaldanud meile pidevalt muljet nii oma suhtumise kui ka pühendumisega, mis läheb iga päevaga paremaks. Hindame kõrgelt, et oleme saanud olla osalised tema arengus ja õnnitleme teda uue lepingu puhul,“ sõnas Arteta.

Arsenal ei avaldanud praegu Heina lepingu täpsemaid detaile. Lisaks ei olnud juttu potentsiaalsest laenulepingust.