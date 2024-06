Maria Sootaki EM-i kommentaar: Šveits oli minu jaoks organiseeritum

Saksamaa ja Šveitsi kohtumine oli minu jaoks üllatavalt põnev mäng. Alustuseks võiks selle mängu kohta teha videokohtuniku rubriigi nagu meil siin Soccernetis on, sest palju oli kohtunike poolt õhku jäänud otsuseid. Olid mingid olukorrad, mis on muidu vilistatud penaltiteks ja mille kohta mina küll ei oska seisukohta võtta. See andis sellele mängule natuke särtsu juurde.

Šveitslaste puhul meeldis meeletult see, et iga kord kui nad palli võitsid olid nad kontrarünnakul väga organiseeritud. Selle pealt lõid nad oma esimese ja oleks ka teise värava löönud.

Ühtpidi oli see positiivne, teistpidi oli aga küsitav see, et nad ei läinud tegelikult lõpuni välja seisu hoidma. Šveitslased hakkasid isegi mängu edenedes sakslasi palju kõrgemalt vastu võtma, mis tähendas sakslastele omakorda seda, et Šveitsi kaitseliin muutus korralikult haavatavaks.