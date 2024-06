Kanderaamil väljakult ära viidud Ungari ründaja vajab näooperatsiooni

Esialgu tundus mängijatele, et Varga kaotas teadvuse, kuid hiljem kirjutati Ungari meedias, et ründaja ei kaotanud teadvust ja ta oli võimeline meedikutega suhtlema.

Ungari alaliidu pressiteate kohaselt on Varga seisund stabiilne, hiljem jagas täpsustavat informatsiooni Rossi. „Mängijatele tundus alguses, et ta kaotas teadvuse, kuid õnneks ei ole tema elu ohus. Ta vajab siiski operatsiooni,“ viitas Rossi põsesarnaluule.

„Suures plaanis on temaga kõik hästi ja ta saab täiesti terveks. See on kõige tähtsam. Kui peaksime aga alagrupist edasi pääsema, siis ei ole ta loomulikult võimeline enam meeskonda aitama,“ lisas Rossi.

„Kõige tähtsam on see, et Barni tunneb end juba paremini. Võitlesime väljakul viimased 20 minutit tema nimel,“ lisas Ungari ründaja Roland Sallai. „Ta vajab operatsiooni, kuid see ei ole väga tõsine operatsioon. Loodetavasti on ta peagi koondise juures tagasi.“