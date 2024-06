Tommi Mäkineni uus elu. Neljakordne maailmameister on autorallist täielikult tagasi tõmbunud

„Maikuus, kevadkülvi ajal, ajas päikesetorm satellidid täiesti segadusse. Alguses mõtlesime, et meid segatakse meelega, aga selgus, et põhjus oli hoopis päikeses,“ selgitas soomlane.

„Minu huvid on juba mujal. Olen rallimaailma nii palju näinud, et tahan midagi muud. Võin öelda, et erilist igatsust küll pole,“ rääkis ta ja lisas, et pole tänavu käinud kohal ühelgi MM-rallil. „Need pole mu graafikusse sobinud. Kuigi kalender ei dikteeri mu elu enam nii palju kui varem, on see millegipärast ikkagi igasugu asju täis.“