VIDEOEKSPERIMENT | Ajakirjanik rahvaralli stardis. Kas Roland Poomi õnnekindad tõid ka Gunnar Lehestele Kehalas poodiumikoha?

Rally Estonia direktori Urmo Aava kõned tuleb alati vastu võtta, sest kunagi ei tea, millise hullumeelse pakkumisega endine tipprallisõitja seekord välja tuleb. Kord on tal varrukas kutse enda testisõidule kõrvalistmele, teinekord intervjuu mõne prominentse rallimehega.

Jalgsi rajaga tutvumine võistluspäeva hommikul möödus vaikuses. Ainsad sõnad, mida Aava näpunäidetele iga kurvi osas vahele suutsin torgata, olid: „Kas stardivahed on ikka minutilised?“ Järgmisele kaasvõistlejale jalgu jäämine oli mu suurim hirm, mis siiski teoks ei saanud.

Kiivrit pähe pannes ja stardijoonele asudes jõudis ärevus kõrgpunkti. „Kuhu ma nüüd sattunud olen?“ küsisin kaardilugejalt, „Kuues käik“ saate paarimehelt Roland Poomilt , saades aru, et enam pääsu pole. „Tean, mida sa tunned!“ meenutas ta oma esimest starti. Ainult et tema tegi debüüdi varajases lapsepõlves, mitte 36-aastaselt.

Minu jaoks kõige suurem kunst rallisõidus on kiiruse hoidmine ja oma teadvuse petmine - kui silma järgi paistab, et mingit kurvi pole võimalik läbida rohkem kui kiirusega 50 km/h, siis tegelikult on auto võimeline seda tegema 70-ga ning kui külg tahab ette minna ja autos kisub ebamugavalt ohtlikuks, tuleb piduri asemel hoopis gaasi sõtkuda, eriti esiveolisega. Tulevat ka talvel jääle sattudes kasuks.