Tšehhis poodiumile kerkinud Hannes Soomer tänas mehaanikuid: esmalt tuleb neile mõned õlled välja teha

Soomer kukkus esimeses võistlussõidus ja tema BMW M 1000 RR sai olulisel määral kannatada. Soomer tänas Enemat Enos Motorsporti mehaanikuid, et nad suutsid tsikli taas niimoodi võistluskorda seada, et teises sõidus kolmandaks tulla.

„Ei saa öelda, et uuesti kokku laotud konstruktoril oleks millestki puudu jäänud, pigem oli asi enesetundes, sest võtsin sestpeale jupp maad rahulikumalt, kui teise sõidu algfaasis esiratas kolm korda järjest alt tahtis minna. Kaks korda järjest kõhuli käia olnuks eriti plass,“ lisas ta.

„Ma ei oodanud, et tempo tuleb nii raju, sest Iljaga heideldes sõitsime ringi kohta umbes 0,7 sekundit kiiremini kui möödunud aastal. Rehvi säästmisest ei tulnud midagi välja ja minu esimese rehvi vasakpoolne külg oli umbes kolm ringi enne lõppu täiesti surnud. Ja kui Ilja kolm kurvi enne finišit ründas, siis püüdsin järgmisse kurvi teise sõidujoonega sisse pidurdada, et väljudes koht tagasi võtta, ent minu rehvi jaoks oli see üritus liiast,“ rääkis Soomer, mis enne kukkumist toimus.