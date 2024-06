Latvala asetas Tänakule Poola ralliks favoriidikoorma, Neuville’i võimalustesse ta ei usu

„Tänak on Poolas kindlasti kõige tugevam sõitja,“ teatas Latvala portaalile Rallit.fi. „Teed on paljuski samad kui toona. Thierry Neuville’ile, Elfyn Evansile, Sebastien Ogier’le ja Tänakule on need tuttavad. Sellest seltskonnast paneb Tänak kõige kiirema tempo peale. Loodan, et meil on sellele vastus olemas. Eriti Ogier’l, aga ka Evansil.“