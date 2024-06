BLOGI | Saksamaa päästis lisaminutitel viigi ja kindlustas alagrupi võidu. Ungari võitis kümnenda üleminuti väravast

Saksamaal on edasipääs tagatud. Neile piisab viigist, et ka grupi võit kindlustada. Kui Šveits alistab Saksamaa, võidavad hoopis nemad grupi. Šveits vajab edasipääsu kindlustamiseks kaotuse vältimist või tuleb loota, et šotlased ei saa ungarlastest jagu.

Juhul, kui Šveits kaotab ja Šotimaa Ungarit võidab, on mõlemad nelja punkti peal. Kuna omavaheline mäng lõppes viigiliselt (1:1), hakkab lugema väravate vahe. See on šveitslastel mängu eel 4:2 ja šotlastel 2:6 ehk eelis on praegu Šveitsil. Kes omavahelises võrdluses võrdsete punktide korral kolmandaks jääb, võib veel kaheksandikfinaali jõuda. Nimelt saavad kuue alagrupi peale 16 sekka ka neli paremat kolmanda koha meeskonda.