Max Verstappen: Red Bulli domineerimine on lõppenud

Verstappenil on pühapäevase Barcelona GP eel kogutud 194 punkti. Tema lähimad jälitajad on Ferrari äss Charles Leclerc (138 p) ja Lando Norris (McLaren 131 p). Tiimikaaslane Sergio Perez on aga alles viies (107 p).

Tiimide arvestuses on Red Bulli edu Ferrari ees 49 punkti (301 vs 252). Heas hoos on viimastel kuudel olnud McLaren, kes viimasel viiel etapil jõudnud poodiumile. Neil on nüüdseks koos 212 silma.

Kui mullu jäi Red Bull vaid korra võiduta, siis tänavu on üheksast etapist kolmel läinud esikoht mujale. Seda, et jõudude vahekord on hakanud veidigi tasakaalustama, on seni kõige rohkem näha saanud kvalifikatsioonides.

Viimasel neljal etapil on ajasõidu võitnud neli erinevat meeskonda. Emilia Romagna GP-l oli kvalifikatsioonis kiireim Verstappen, Monacos Leclerc, Kanadas George Russell (Mercedes) ja nüüd Hispaanias Norris. Viimati nähti F1-s sarnast seeriat 2012. aastal.

Tänast etappi alustab esikohalt seega Norris. Tema kõrvalt stardib Verstappen, kes jäi McLareni konkurendile alla kõigest 0,020 sekundiga.

Sky Sports toob välja, et Red Bull kasutab sel nädalavahetusel oma RB20 masina peal ka uuendusi. „Seni on need olnud head, aga ilmselgelt mitte piisavalt head,“ kommenteeris olukorda Verstappen. „Lootsin nendel radadel rohkem eespool olla, aga teised tiimid on järele jõudmas. Oleme seda juba viimastel etappidel näinud ehk (võitmine) on kõvasti raskem. Peame tegema kõike perfektselt, et olla esimesed.“

„Peame rohkem suruma. Meil on vaja kiiremini uuendusi,“ teatas hollandlane. „Eelmisel aastal oli meie auto väga domineeriv. Nüüdseks on see lõppenud.“

Verstappen usub, et tänases sõidus läheb heitlus esikoha peale põnevaks. „Kui vaatan oma võistluskiirust, siis see on korralik, aga ei midagi erilist võrreldes Mercedese, McLareni või Ferrariga,“ lisas ta.

Barcelona GP algab kell 16.

Esmaspäeval salvestame ka vormelipodcasti „Ringiga ees“ uue saate. Küsimusi saab saata aadressile: ringigaees@delfi.ee