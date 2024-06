AMETLIK | Autoralli MM-sari kolib uude riiki

Paraguayst saab tuleval aastal 38. riik, mis MM-rallit võõrustab. Juba praeguseks on selge, et 2025. aasta hooajal sõidavad maailma parimad ralliässad esmakordselt ka Saudi Araabias.

Uudise uuest MM-etapist avaldas laupäeva õhtul Paraguay president Santiago Pena. „Oleme suur riik ning WRC ralli korraldamine on uus võimalus näidata maailmale meie headust,“ vahendas WRC koduleht riigijuhi sõnu.

Paraguay ralli eestvedajad sõlmisid sarja promootoritega mitmeaastase lepingu. See on osa WRC plaanist korraldada aastas taas kaks rallit Lõuna-Ameerikas. Tänavu on ainsa Lõuna-Ameerika etapina kavas Tšiili ralli. Praeguse seisuga pole aga teada, kas Tšiili ka uuel aastal sarja kuulub.