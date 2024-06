Uskumatu: Djokovic võib juba Wimbledonis väljakule naasta

Djokovic kinnitas sotsiaalmeedias, et reisib Inglismaale, kuid tenniselegend pole 100 protsenti kindel, et saab turniiril kaasa lüüa. „Minu armastus selle spordiala vastu on tugev ja soov võistelda kõrgeimal tasemel on see, mis mind edasi viib. Annan endast parima, et olla terve ja vormis ja soovin võimalikult kiiresti väljakule naasta,“ kirjutas Djokovic.