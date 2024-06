Kregor Zirk lõpetas EM-i finaali kaheksandal kohal. „Kergejõustikukoondise tulemused said kõrge kaarega üle tehtud“

Ujumiskoondise kapten märkis veel, et on äärmiselt uhke kogu võistkonna üle, sest tegemist oli kõige edukamate Euroopa meistrivõistlustega Eesti ujumise ajaloos, sest lisaks kuldmedalile teeniti neli finaali- ja 13 poolfinaalikohta.

„Enne võistlust püstitatud eesmärk hüpata üle kergejõustikukoondise seatud tulemuste latist sai kõrge kaarega ületatud,“ muheles Zirk. „Tegelikult on lahe, et meil on nii palju kõrge tasemega sportlasi Eestis ja olla parem nii suurest spordialast kui kergejõustik on tõestus meie sportlaste vägevatest etteastetest Belgradis.“