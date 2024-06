Portugali peatreener kaitses kriitikaga üle valatud Ronaldot: ta on meie jaoks väga oluline mängija

Ronaldo tegi turniiri esimeses kohtumises Tšehhi vastu ajalugu, kui temast sai esimene mängija, kes on väljakule jooksnud kuuel EM-finaalturniiril. Olgugi, et Portugal teenis raske 2:1 võidu, sai Ronaldo oma esituse eest kõvasti kriitikat ning taas tõstatati õhku küsimus, kas tema koht on endiselt meeskonna algkoosseisus.

Portugali koondise peatreener Roberto Maretinez astus kõige selle tulemusena turniiri teise mängu eel Ronaldo kaitseks välja.

„Oluline on mõista, millise panuse ta meie meeskonnale annab. Cristiano toob koosseisu kogemust, loob võimalusi ja avab mängu. Ta on meeskonnas, sest väärib seda. Peate mõistma, mida ta on karjääri jooksul saavutanud,“ sedastas Martinez.

Martinez tõdes, et Ronaldo kritiseerimine ühe mängu põhjal pole õigustatud. Seda enam, et peatreeneri arvates tegi ta igati soliidse esituse.

„Ta sooritas mängu jooksul kolm pealelööki, mis oli meie meeskonnas suurim number. Ta teeb väljakul kõvasti tööd ja on karistusalas väga oluline mängija. Francisco Conceição lõi võiduvärava vaid tänu sellele, et Cristiano oli karistusalas ja teda jälgiti enim. Ta on meie jaoks väga oluline,“ lisas ta.

Portugal ja Türgi vaheline F-alagrupi teise mänguvooru kohtumine algab laupäeval Eesti aja järgi kell 19.00.