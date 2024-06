Maria Romanjuk sprintis ujumise EM-il taas poolfinaali, õhtune maiuspala on Kregor Zirgi finaal

27-aastane Maria Romanjuk, kes eelnevatel päevadel on teeninud 5. ja 10. koha, oli 50m rinnuli eelujumistes väga lähedal isiklikule rekordile 31.50. Ta sprintis basseinipikkuse ajaga 31,58, mis viis ta kümnendana õhtusesse poolfinaali.

„Väga hästi, aga tahaks isikliku rekordi ka kätte saada,“ sõnas Romanjuk peale eelujumist. „Algus oli väga hea ning esimene 35 meetrit tundsin, et liigun hästi edasi, kuid lõpus hakkasin üleliigselt rapsima ning seal on õhtuks varu.“

Romanjuk tunnistab, et suure palavusega kohanemine on olnud raske. „Palavusega oli veidi raske täna hommikul starti minna ja olin uimane, kuid õhtul on kindlasti parem,“ rääkis ujuja.