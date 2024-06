TÄNA OTSEBLOGI | Jalgpalli EM-i kaotustega alustanud Tšehhi ja debütant Gruusia lähevad omavahel vastamisi

„Türgi ja Portugal on väga erineva stiiliga tiimid, aga see ei tähenda, et Tšehhi poleks sama tugev,“ rääkis mängueelsel pressikonverentsil grusiinide loots Willy Sagnol. „Iga tiim EM-il on tugev, aga oleme valmis võitlema sama kirega, mida näitasime Türgi vastu. Tunneme tšehhide tugevusi ja nõrkusi, aga iga mäng on erinev. Meie jaoks pole probleem vastastes, vaid oma distsipliinis. Kui hoiame seda, teeme hea mängu.“