Eesti plokkvibu naiskond pääses Hyundai vibulaskmise MK-sarja viimasel etapil finaali

Treener Maarika Jäätma kommenteeris: „Olen naiskonna laskmisega väga rahul! Kõik andsid endast parima, oli tunda, et nad võitlesid kõvasti kullamatši pääsemise eest.“

Kvalifikatsiooni osas sõnas Lisell: „Tundsin, et lasin väga hästi, aga kahjuks oli ka palju nooli, mis olid napilt väljas, ehk laskmist arvestades oleks võinud tulemus parem olla. Tuul on siin hästi muutuv ja tihti ei saa aru, kuhu tuleb sihtida. Loodan homme sama tugevalt lasta ja lõpetada hooaja viimane Mk-etapp hästi.“ Liselli hooaja parim tulemus on 702 silma ja kahe aasta noole statistiline keskmine 9,7.