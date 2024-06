OTSE DELFI TV-s | Kloogarannas pääsesid medalite eest võitlema suisa neli Eesti paari, seejuures ka peakorraldaja

Finaalipäeva ajakava (sulgudes asetus ja riik):

9.00 N poolfinaal Serdjuk/Romanjuk (3., UKR) - Kuivonen/Jürgenson (1., EST)

10.00 N poolfinaal Rudkovskaja/Krizaunaskaite (2., LTU) - Firinovic/Oganauskiene (9., LTU)

11.00 M poolfinaal Nuut/Maidle (7., EST) - Bulgacs/Graudinš (4., LAT)

12.00 M poolfinaal Korotkov/Piik (2., EST) - Meius/Kais (5., EST)

13.00 N Queen of The Court finaal

13.30 N pronks

14.30 M King of The Court finaal

15.00 M pronks

16.00 N finaal

17.00 M finaal

18.30 autasustamine