DELFI FOTOD JA VIDEO | Mati Vetevoolu mälestusturniiril võidutsesid Eesti mehed ja Leedu naised

Finaalis osutasid Standard rannavolle suvetuuri esimese etapi võitjad Nuut ja Maidle Meiusele ja Kaisile väga tugevat vastupanu, aga sel suvel esmakordselt koos võistelnud nooremad mehed suutsid omavigade arvu paremini kontrolli all hoida ning 2:0 (21:19, 21:17) võiduga astusid pjedestaali kõrgeimale astmele just Rasmus Meius ja Kaur Erik Kais. Meiuse ja Kaisi head hoogu näitab ka asjaolu, et kaheksandikfinaalis lülitati 2:0 võiduga konkurentsist eelmise aasta Mati Vetevoolu mälestusturniiri võitjad, leedulased Mantas Donela ja Karolis Palubinskas.