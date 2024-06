Joel Lindpere EM-i kommentaar: Prantsusmaa ja Holland riske ei võtnud

Enne mängu ütlesin, et tuleb suurte lahing, mis null-null ei jää, kuigi samas võis eeldada, et selles kohtumises sõidetakse viigisadamasse. Tegu oli ausa 0:0-ga, kus keegi ei hakanud lammutama ja kumbki meeskond ei võtnud võidukohustust enda peale.

Minu jaoks oli küsimus, kas Kylian Mbappe mängib, aga kuna olukord oli üldiselt rahuldav, siis polnud Prantsusmaa treeneritel mõtet teda sisse panna. Oli näha, et üldiselt hoiti tagasi ja viik oli osapooltele vastuvõetav.

Oli selline suurte lahing Itaalia ja Hispaania kõrval, kuid siin kumbki meeskond ei võtnud hulle riske ja ei hakanud möllama. Prantsusmaa oli küll üle, aga oli näha, et Mbappest oli ründefaasis puudu. Tema roll on Prantsusmaa koondisele nii oluline ja nad on harjunud temaga mängima.

Hollandi kaitsjad olid kindlasti rahul, et Mbappe ei mänginud ja neile oli see mäng seepärast oluliselt lihtsam. Arvestades, kuidas prantslased on oma rünnaku Mbappe peale üles ehitanud, siis saab rääkida, et Virgil van Dijk ikkagi kontrollis olukorda.

Prantsusmaa on minu jaoks kogu EM-i favoriit ja täna näitasid nad, et suudavad kontrollida mängu ka Hollandi vastu. Oponent hoiti raamides, Hollandil oli üks-kaks võimalust ja see oli ka kõik.

Kaks mängu on näidanud, et mõlemad meeskonnad on oma oodatud taseme välja mänginud ja kindlasti lähevad nii Prantsusmaa, kui Holland alagrupist edasi. Viimaseid alagrupimänge minnakse vormistama. Võib-olla kui Mbappe nina kannatab ja ta tahab mänguaega, siis võib-olla ta väljakule ka korraks pannakse, aga üldiselt riske ei võeta.