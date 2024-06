PÄEVAKOKKUVÕTE | Ontlik väravateta viik ja usu taastanud ukrainlased

PÄEVA MASK | Kylian Mbappe. Turniiri esimeses mängus purunes prantslaste saar Kylian Mbappe ninaluu. Kogu Prantsusmaa muretses, kas mees üldse turniiril mängib, kuid tänasel soojendusel oli staar kohal ja loomulikult maskis. Jah Toomas Vara poolt välja pakutud Raio Piiroja maski Mbappe küll ei kandnud, kuid tuleb tõdeda, et eks need ole ikka parajalt stiilsemaks läinud. Ilus, must, elegantne, efektiivne.