Märten Kuuse EM-i kommentaar: Poola lagunes Austria teise värava järel

Kuigi kahest mängust kaks kaotust on pettumus, siis Poolalt on raske midagi suurt oodata, kui alagrupis on kaks suurt riiki nagu Prantsusmaa ja Holland. Rääkisin enne mängu tiimikaaslasega, kes ütles, et meeskonnal ei olnud enne mängu pingeid peal. Oli usk, et neil on Austria vastu võimalus punktiarve avada ja säilitada võimalus edasipääsuks. Kahjuks Austria oli grammi võrra parem ja näitas väravate löömisel paremat klassi.

Austria alustas mängu hästi ning esimesed 15 minutit nad olid gegenpresslikult intensiivsed. Pärast seda vajus Austria madalamale ja ka Poola hakkas võimalusi saama. Mäng oli esimene poolaeg kuni Austria teise väravani suhteliselt võrdne, mille järel ei olnud Poola mäng enam nii veenev. Neil ei tekkinud konkreetseid võimalusi ja kaotati palju palle, kust hakkas lagunemine pihta.

Poola oli rohkem hädas kontrarünnakutega, sest nad polnud valmis üleminekuteks rünnakult kaitsesse ja Austria ründajad olid kiiremad kui Poola kaitsjad. Kuigi Poola tugevus on standardolukorrad, siis seekord nad lasid ise endale standardolukorra järel värava lüüa. Poola värav tuli aga sellest, et olukord mängiti lõpuni, kasutades ära oma füüsilist tugevust ja pikkust. Teise värava puhul tegi Austria ilusa meeskondliku rünnaku, kus oldi kaitsest rünnakule jõudes väga kannatlikud. Nad vahetasid kenasti äärt ning leidsid vaba ruumi üles. Vasakult äärelt tuli maailmaklassi sööt karistusala joonele, Poola viiese kaitseliini ja kolmese poolkaitseliini vahele. Nii kesk- kui poolkaitsjad oleks saanud selles olukorras paremini tegutseda. Poolkaitsjad oleks võinud tsooni kinni joosta, et sööt sinna ei tuleks. Keskmine keskkaitsja astus liinist välja ning vasak keskkaitsja ei liikunud piisavalt üle, kust tekkis Christoph Baumgartneril ruum värava löömiseks. Austria kolmanda värava puhul lõikas Poola kõrge pressiga näppu, kaotades kaks duelli, millest lõpuks tekkis penalti.