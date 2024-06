Ralf Tribuntsov jäi EM-i finaalis viimaseks

Zirki jaoks on see pikas basseinis karjääri kolmandaks EM finaaliks. 2021. aastal teenis ta 400m vabaujumises kaheksanda koha ja kaks aastat tagasi lõpetas Rooma basseinis 200m liblikujumise finaali kuuendana.

Eestlane sõnas, et lootis olla Belgradis paremas vormis, kuid kerge haigus eelmisel nädalal on jõudu röövinud. „Tahtsin siin olla tunduvalt kiirem, kuid väikesed haigused on oma jälje jätnud. Treeningkoormuste peal ma võiksin ideaalis ujuda 1.56 algusesse, kuid seis on selline ja fookus on ikkagi Pariisile suunatud,“ lisas ta.