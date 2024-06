Eesti Olümpiakomitee premeerib Johannes Ermi 15 000 euroga

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa soovib Ermile ja tema meeskonnale edu juba veidi rohkem kui kuu aja pärast algavatel Pariisi olümpiamängudel. „Tänan sind kogu Eesti spordirahva nimel mitte ainult selle medali, vaid kogu siiruse ja inimlikkuse eest, mida meil tänapäeval kõigil väga vaja on. Soovime väga, et saame seda sama juttu rääkida samade sõnadega pärast Pariisi olümpiamänge,“ ütles Sõõrumaa.