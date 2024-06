Roman Kožuhhovski EM-i kommentaar: Yaremchuki pisarad tõid välja iga ukrainlase emotsiooni

Täna nägime tõelist Ukraina jalgpallikoondist, kellel on selle sõja ajal kodumaa ees suur vastutus. Mehed ei mängi mitte ainult enda eest, nad mängivad kodumaa nimel. Esimeses mängus andis see surve end tunda, aga slovakkide vastu oli olukord, kus teist varianti peale võidu ei saanud olla. Yaremchuki pisarad kohtumise järel väljendasid iga ukrainlase hinge vallutanud emotsioone.

Ukraina koondis on tegelikult oma kvaliteedi pantvang. See põlvkond on andekas ja naljana öeldakse, et meil pole kedagi kes palli võtaks, sest kõik on suunatud oma tegutsemises rünnakule.