Kahekordne olümpiavõitja kukkus aias ja jääb Pariisi mängudelt eemale

„Mida kuradit. Mulle tehti kolmapäeval operatsioon, et luud ja sidemed tagasi kokku panna. Loodetavasti saan pärastlõunal koju. Soovin paluda vabandust kõigi, eriti olümpiakoondise ees. Näen endiselt palju vaeva, et toimuvat mõista,“ kirjutas Archibald, kes tänas lisaks ka Manchesteri haigla töötajaid.

Suurbritannia jalgpalliliit teatas oma avalduses, et on sel raskel ja kahetsusväärsel momendil Archibaldile igakülgselt toeks. „Me tunneme tema vigastuste ja olümpialt eemale jäämise tõttu samasugust valu. Keskendume nüüd sellele, et pakkuda talle parimat tuge ja teame, et kogu riigi rattaspordi kogukond on igal sammul tema seljataga,“ kirjutasid nad.