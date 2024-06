Ajalugu teinud Messi ja Argentina alustasid Copa Americat võidukalt

„Teadsime, et sellest tuleb raske mäng, kuid oluline on see, et me võitsime. See on esimene samm. Esimesel poolajal oli meil vähe ruumi ja mäng oli intensiivne. Suutsime teisel kolmveerandtunnil oluliselt paremini mängida,“ rääkis Messi võidu järel.