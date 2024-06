BLOGI | Milline mäng! Ukraina tuli teisel poolajal kaotussseisust välja ja taastas edasipääsu võimaluse

Slovakkia alustas mängu aktiivsemalt. Koheselt pandi ukrainlased surve alla ning tundus, et kollastel särkidel on jälle vesi ahjus. Avavärav sündis 17. minutil, kui Lukas Haraslini kõrge tsenderduse järel kerkis kõige kõrgemale Ivan Schranz. See oli Schranzile turniiri teiseks väravaks. Slovakkia suutis luua veel mõningaid momente, kuid poolajale mindi siiski 1:0 eduseisus.