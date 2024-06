TÄNA OTSEBLOGI | Põnevuskohtumises võtavad mõõtu tiitlisoosikud Prantsusmaa ja Holland

Tänases mängus võib tuua mitmeid paralleele eilse Itaalia ja Hispaania kohtumise eelse aruteluga. Enne toda kohtumist räägiti, et väga võimalik on võrdne tulemus, sest mõlemal meeskonnal oli avamängust kolm punkti ning suuri riske seetõttu vaja ei ole võtta. Lõpuks Hispaania siiski 1:0 võitis.

Ka täna õhtul madistavatel meeskondadel võib olla sarnane taktika, kuna kohtumisele lähevad mõlemad satsid vastu kolme punkti pealt. Arvestades nii Hollandi, kui ka Prantsusmaa tšempionaadi esimesi mänge, siis on loogiline, et domineerivama poole võtavad hollandlased ning prantslaste taktika on nõelata kontrarünnakutest. Samas võib Kylian Mbappe ninavigastus ning tema mängust eemale jäämine Prantsusmaa mänguplaani muuta.