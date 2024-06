Ott Tänak Poola rallist: tean, et suudan seal hästi sõita, aga arenguruumi veel jagub

Poola on MM-sarja kalendris tagasi esimest korda peale 2017. aastat. Tänak on WRC arvestuses noppinud Poolast kaks poodiumit, 2015. aastal oli ta kolmas ja 2016. aastal teine.

„Mul on Poolast head mälestused. See on ralli, mida olen palju nautinud,“ rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. „Seal on väga kiired nõudlikud teed, mis võivad ilmast tulenevalt väga palju muutuda. Ootan rallit väga.“

Eestlane lisas, et Poola etapi võistlusprofiil talle sobib. „Need on sarnased teedega, kus Eestis sõitma õppisin. Olin karjääri esimesele võidule Poolas väga lähedal, aga siis seda ei juhtunud,“ meenutas ta 2016. aastat, kus võistluse eelviimasel kiiruskatsel rehvipurunemisega esikohalt teiseks langes. „Olen seal mõned poodiumid saanud, seega tean, et suudan seal hästi sõita, aga arenguruumi veel jagub.“

„Loodetavasti leiame autos hea tunde, mis annaks meile enesekindluse kogu nädalavahetuse vältel suruda,“ lisas Tänak.

Hyundai eest on järgmisel nädalal stardis veel sarja liider Thierry Neuville ja norralane Andreas Mikkelsen.

Abiteboul: meie käes on positiivne momentum

Hyundai pealik Cyril Abiteboul märkis, et pärast paari viimast edukat rallit on meeskonnal käes hea positiivne momentum. Samas tõi ta välja, et kiiretel kruusarallidel on kerge soosik ikkagi Toyota.

„Juhime siiski jätkuvalt kõikides arvestuses MM-sarja ning meil on stardis kaks ekipaaži (Tänak ja Neuville), kel rallivõit on all. Ootame põnevusega, kas Hyundai auto on ka sel pinnakattel samamoodi edasi arenenud nagu teistel,“ lisas prantslane. „Loodame koguda korralikke punkte, mis aitaks meil liidrikohti säilitada.“

Sõitjate arvestuses juhib Neuville 122 punktiga. Talle järgnevad Tänak ja Toyota sõitja Elfyn Evans (mõlemal 104 p). Meeskondlikus arvestuses on Hyundai edu Toyota ees 13 punkti (269 vs 256).